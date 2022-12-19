19 Aralık 2022, Pazartesi
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Antalya'da selin ardından fırsatçılar devrede
Antalya'daki sel felaketinin ardından fırsatçılar yeniden sahneye çıktı. Büyükşehirlerde seli bahane ederek fiyatları yükseltenler var. Peki Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce hangi uyarılarda bulundu? A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları aktardı.