02 Nisan 2022, Cumartesi
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Antalya’da kanyona düşen vatandaştan tuhaf talep: Kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum
Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Okan Aras, düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan iki saat süren çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Aras, emniyet güçlerine verdiği ifadede, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.