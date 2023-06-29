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Antalya'da kan donduran olay! Eşini 24 yerinden bıçakladı | Kanları balkonun giderinden akmaya başlamış...

İHA
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Giriş: 29.06.2023 13:35
Antalya'da Muammer Özen, kendisine boşanma davası açan eşi Serpil Özen'in evine zorla girdi. 'Beni öldürüyor, kurtarın' feryatlarına rağmen 24 yerinden bıçakladığı 2 evladının annesini o halde bırakıp gitti. Dehşete düşüren olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı.
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