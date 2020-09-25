- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Antalya'da hortum paniği! O anlar anbean kaydedildi...
Son dakika haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra ortadan kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Gazipaşa Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı.
Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, sahil kıyısına ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.