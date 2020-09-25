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Antalya'da hortum paniği! O anlar anbean kaydedildi...

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Giriş: 25.09.2020 14:07
Güncelleme:25.09.2020 14:39
Son dakika haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra ortadan kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Gazipaşa Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı.

Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, sahil kıyısına ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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