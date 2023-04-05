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Antalya'da gemi battı! Son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 11:08
Antalya'da Kumluca açıklarında yabancı bandıralı bir ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip sevk edildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 5 personelin kurtarıldığını; 9 personel için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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