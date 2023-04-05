Antalya'da gemi battı! Son durumu canlı yayında aktardı

Antalya'da Kumluca açıklarında yabancı bandıralı bir ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip sevk edildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 5 personelin kurtarıldığını; 9 personel için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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