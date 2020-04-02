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02.04.2020

Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını! Tek tek dizilip ceza kesildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde trafiğe kapalı alanda gece saatlerinde skandal bir olay yaşandı. Doğum günü partisinde bir araya gelen ve alkol alıp dansöz oynatan 51 kişilik gruba polis baskın düzenledi. Polis ekipleri, 51 kişiyi sosyal mesafe kuralına göre tek tek dizip ceza kesti.

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