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Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü! Boğazından bıçaklayıp ölene kadar bekledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 00:51
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmayan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan katil zanlısı koca, hayatını kaybeden kadının cenazesinin başında gözaltına alındı.
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