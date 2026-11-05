Karadenizlilerin vazgeçilmez lezzeti! Karadeniz usulü levrek nasıl pişiriliyor?

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden levrek, sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Birçok aşamadan geçerek fırında pişirilen levrek, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Karadeniz usulü levreğin hazırlanışı, A Haber'in "Özel Dosya" haberiyle ekranlara taşındı. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, Karadeniz usulü levreğin hazırlanışını ve sofraya geliş sürecini aktardı.