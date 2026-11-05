Selin vurduğu Ayazağa'da yaralar sarılıyor! İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e açıkladı: Devlet tüm imkânlarıyla sahada

İstanbul Sarıyer’e bağlı Ayazağa bölgesinde meydana gelen büyük sel felaketinin ardından başlatılan temizlik, tespit ve ihya çalışmaları aralıksız devam ediyor. Felaketin ilk gününden itibaren çalışmaları yerinde koordine eden İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile birlikte bölgedeki son durumu değerlendirdi. Can kayıplarından hasar tespit ödemelerine, dere yatağındaki yıkımlardan dev hibe ve kredi paketlerine kadar atılan tüm adımları aktaran Vali Gül, bölgenin kaderini değiştirecek kapsamlı kentsel dönüşüm projesinin de müjdesini verdi.