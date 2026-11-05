İstanbul'da yol verme kavgasında kan aktı! Okul servisi şoförünü kolundan ve bacağından bıçakladı

İstanbul'da trafikte yaşanan yol verme tartışmaları kavgaya dönüştü. Büyükçekmece'de okul servisi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışmada, motosikletli sürücü servis şoförünü kolundan ve bacağından bıçakladı. Avcılar'da ise sürücüler arasında çıkan bir başka yol verme kavgasına, okul önünde görev yapan mahalle bekçisi müdahale etti. İki ilçede yaşanan olaylar, trafikte artan şiddeti bir kez daha gündeme taşıdı.