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Antalya'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beslediği hamsterı önce tokatladı sonra ısırmaya kalktı

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Giriş: 15.11.2020 16:39
Güncelleme:15.11.2020 16:46
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.
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