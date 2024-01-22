22 Ocak 2024, Pazartesi
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Antalya sahillerinde son 5 günde 6 ceset bulundu!
Antalya'da sahile son günlerde 6 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılıyor. 5 kişinin, bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Şahısların ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlendi. Serik'te bulunan cesedin ise 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alındı.