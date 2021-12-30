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Antalya için kırmızı kodlu uyarı! Uzman isim canlı yayında uyardı

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 10:40
Meteoroloji, Antalya ve çevresi için kırmızı kodlu uyarı yaptı. Metrekareye 300 kg yağış düşeceği vurgulandı. Kemer, Kumluca ve Finike'de eğitime bugün için ara verilme kararı alındı. Yetkililer bir kez daha vatandaşları uyardı. Öte yandan İstanbul için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Havanın notlarını Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz A Haber canlı yayınında anlattı.

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