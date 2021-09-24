Annelerin direnişine bir aile daha katıldı! Babasına böyle seslendi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Bu kez evlat nöbetine babası için katıldı.

"BENİ DE KANDIRACAKLARDI"

Mehmet Kara, babasına canlı yayında seslendi "HDP ve PKK mensupları babamı dağa kaçırdılar Zorla götürdüler. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra bu sefer benim yanıma geldiler seni babanın yanına götüreceğiz diye geldiler ben gitmek istemiyorum dedim. Beni kandıracaklardı zorla götürmesini de biliriz seni dediler. Yeter artık. Ben buradan babama seslenmek istiyorum dön gel baba. Babam gelene kadar burada bekleyeceğim. HDP'den PKK'dan babamı istiyorum. Kendilerinden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.