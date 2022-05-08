Anneler Günü'ne özel paylaşım! Onlar da yaban hayatının anneleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde özel bir video paylaştı. Fotokapana yansıyan görüntülerde yaban hayatının anneleri ve yavruları yer alıyor.

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