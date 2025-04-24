25 Nisan 2025, Cuma
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Anne kedi yavrusunu itfaiye erine taşıdı! Yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı
Kırıkkale’de sağanak sonrası su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, boğulan yavrusunu kurtarmak isteyen bir anne kedinin dramına tanıklık etti. İtfaiye eri, yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı; ancak kurtarılamadı. Anne kedi, ekiplerin müdahalesi boyunca yavrusunun başından ayrılmadı.