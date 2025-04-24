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Anne kedi yavrusunu itfaiye erine taşıdı! Yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı

Anne kedi yavrusunu itfaiye erine taşıdı! Yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 23:53
Kırıkkale’de sağanak sonrası su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, boğulan yavrusunu kurtarmak isteyen bir anne kedinin dramına tanıklık etti. İtfaiye eri, yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı; ancak kurtarılamadı. Anne kedi, ekiplerin müdahalesi boyunca yavrusunun başından ayrılmadı.
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Anne kedi yavrusunu itfaiye erine taşıdı! Yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı
İtfaiye eri yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!
İtfaiye eri yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!
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