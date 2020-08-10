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Anne Ayşe Bülbül'ün acısı dinmiyor

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Giriş: 10.08.2020 18:31
Güncelleme:10.08.2020 18:31
Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK tarafından şehit edilmişti. Annesi Ayşe Bülbül'ün evlat acısı aradan geçen üç yılda bir an olsun azalmadı. Acılı anne "Eren'in acısı bin yıl geçse de dinmez" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında anılıyor.

Anne Ayşe Bülbül, "Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun" dedi.

Acısı bin yıl geçse de dinmez
"Acısı bin yıl geçse de dinmez"
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