Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu! 400 milyon dolarlık miras

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait yaklaşık 400 bin metrekarelik Dikmen Vadisi, büyük bir hukuk mücadelesinin odağında. Mirasçılara göre, Akkız Aydoğan’a ait olan bu arazilerin bir kısmı, 1980'li yıllarda hukuka aykırı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tescil edildi. Mirasçılar, mülkiyet haklarını geri almak için harekete geçti ve ABB’ye 400 milyon dolarlık dava açtı.

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