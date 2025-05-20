Ankara’daki ilkokulda kabus gibi zorbalık! Çocuklar korkuyor veliler isyanda

Ankara Sincan'da bir ilkokuldaki iddialar endişe verici. Velilerden, şikayet üstüne şikayet yağıyor ve söylediklerine göre; bir öğrenci, okuldaki çocuklara kabusu yaşatıyor. Yaklaşık iki yıldır sistematik şekilde sürdüğü iddia edilen akran zorbalığının önüne geçilemeyince aileler de harekete geçti. Darp raporu alıp şikayetçi oldular.

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