20 Mayıs 2025, Salı
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Ankara’daki ilkokulda kabus gibi zorbalık! Çocuklar korkuyor veliler isyanda
Ankara Sincan'da bir ilkokuldaki iddialar endişe verici. Velilerden, şikayet üstüne şikayet yağıyor ve söylediklerine göre; bir öğrenci, okuldaki çocuklara kabusu yaşatıyor. Yaklaşık iki yıldır sistematik şekilde sürdüğü iddia edilen akran zorbalığının önüne geçilemeyince aileler de harekete geçti. Darp raporu alıp şikayetçi oldular.