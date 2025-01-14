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Ankara’da zincirleme kaza: 33 yaralı

Ankara'da zincirleme kaza: 33 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 11:13
Güncelleme:14.01.2025 11:13
Kaza, saat 08.00 sıralarında Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Hayati Yüksel yönetimindeki 06 DMV 565 plakalı otobüs, kendisi ile aynı firmaya işçi taşıyan Gökhan Karataşoğlu idaresindeki 34 KTP 53 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hızlanan otobüs yolcu indirmek için kenara yaklaşan Muzaffer Arıcı yönetimindeki 06 CDV 19 dolmuşa ve onun yanından geçen Mahmut Yılmaz idaresindeki 06 CGH 76 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı.
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