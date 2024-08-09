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Ankara'da yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı

Ankara'da yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı

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Giriş: 09.08.2024 07:48
Güncelleme:09.08.2024 07:49
Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarparken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı
Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı
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