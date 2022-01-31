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Ankara’da yoğun kar etkili oldu! Sokaklar beyaza büründü

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Giriş: 31.01.2022 09:50
Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Başkent Ankara'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Aralıklarla yapılan küremeye rağmen ana yollarda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Etkili olan kar yağışına karşı Ankara Valiliği de uyarıda bulundu. Öte yandan bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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