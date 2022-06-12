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Ankara’da selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri, "Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım" oldu

İHA
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Giriş: 12.06.2022 18:39
İlkay Yiğit’in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, “Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak ‘Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım’ diyor. Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Çevredeki görgü tanıklarına göre arabanın içinde son anda savrulurken kendisini atmış arabadan. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya bir yere tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Şoför kapısının açıldığını görüyoruz videoda ama daha sonra maalesef, takdiri ilahi. Her ne dersek boş maalesef. Acımız büyük” ifadelerini kullandı.
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