13 Ekim 2025, Pazartesi

Ankara'da otomobil sürücüsü 2 kişiye çarptı
Giriş: 13.10.2025 04:15
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde akşam saatleri yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalar yaralanırken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
