Küresel satrançta kirli hamle: Bu çatışma küresel oyuncuların çıkar mücadelesidir

Pakistan-Afganistan hattında patlak veren savaş, dünya gündemine bomba gibi düşerken; krizin perde arkasındaki "üst akıl" oyunları tek tek deşifre ediliyor. A Haber canlı yayınında bölgedeki yangını yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Aydın, "Bu çatışma tesadüf değil; 150 yıllık istikrarsızlık senaryosu yeniden devrede" dedi. Aydın, Türkiye’nin bölgedeki hayati rolüne dikkat çekerken, İsrail ve ABD’nin bölgeyi "yumuşak lokma" haline getirmek istediğini vurguladı.