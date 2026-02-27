CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Taliban lideri öldürüldü mü? A Haber bölgeden aktarıyor
Özel Haber Taliban lideri öldürüldü mü? A Haber bölgeden aktarıyor
YOLUNDA GÜLLER ARKASINDA MİLLET
Story YOLUNDA GÜLLER ARKASINDA MİLLET
Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun
Gündem Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
Özel Haber Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
"Asıl hedef Pakistan'ın nükleer gücü!"
Gündem "Asıl hedef Pakistan'ın nükleer gücü!"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel satrançta kirli hamle: Bu çatışma küresel oyuncuların çıkar mücadelesidir

Pakistan-Afganistan hattında patlak veren savaş, dünya gündemine bomba gibi düşerken; krizin perde arkasındaki "üst akıl" oyunları tek tek deşifre ediliyor. A Haber canlı yayınında bölgedeki yangını yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Aydın, "Bu çatışma tesadüf değil; 150 yıllık istikrarsızlık senaryosu yeniden devrede" dedi. Aydın, Türkiye’nin bölgedeki hayati rolüne dikkat çekerken, İsrail ve ABD’nin bölgeyi "yumuşak lokma" haline getirmek istediğini vurguladı.

Gündemden Videolar

Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
AK Gençlik'ten Başkan'a doğum günü sürprizi!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
KUR'AN'A GEÇİŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA MÜJDELEDİ
KUR'AN'A GEÇİŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA MÜJDELEDİ
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu
Milyoner'e damga vuran anlar: Jokerini kullanmadığına pişman oldu