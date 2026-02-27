CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güney Asya'da savaş tam tamları! Pakistan ve Afganistan karşı karşıya

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim resmen savaşa dönüştü. Pakistan ordusu, Taliban hedeflerini hava harekatıyla vururken, bölgedeki tansiyon dünyayı ayağa kaldırdı. A Haber canlı yayınına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, çatışmanın sadece bir sınır meselesi olmadığını, İsrail ve Hindistan’ın Pakistan’ın nükleer gücünü hedef alan sinsi bir plan yürüttüğünü açıkladı. Sohtaoğlu, Pakistan’ın terör tehdidini bertaraf etmek için bölgede bir "tampon bölge" kurma ihtimalini de gündeme getirdi.

