Güney Asya'da savaş tam tamları!
YOLUNDA GÜLLER ARKASINDA MİLLET
"Asıl hedef Pakistan'ın nükleer gücü!"
Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun
"Bu çatışma küresel oyuncuların çıkar mücadelesidir"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Savaşın merkezinde Taliban mı var?

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim, sınırları aşan bir savaş boyutuna ulaştı. Pakistan ordusunun Kabil ve Kandahar’daki stratejik hedefleri vurmasıyla bölgede kartlar yeniden karılıyor. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Pakistan’ın terörün kaynağı olarak Afganistan’ı işaret ettiğini belirterek, "Bu çatışma sadece iki ülke arasında değil; küresel güçlerin bölgeyi kaşıdığı büyük bir senaryonun parçası" dedi.

