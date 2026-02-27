Savaşın merkezinde Taliban mı var?

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim, sınırları aşan bir savaş boyutuna ulaştı. Pakistan ordusunun Kabil ve Kandahar’daki stratejik hedefleri vurmasıyla bölgede kartlar yeniden karılıyor. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Pakistan’ın terörün kaynağı olarak Afganistan’ı işaret ettiğini belirterek, "Bu çatışma sadece iki ülke arasında değil; küresel güçlerin bölgeyi kaşıdığı büyük bir senaryonun parçası" dedi.