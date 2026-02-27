A Haber'de deşifre edildi: Asıl hedef Pakistan'ın nükleer gücü!

Pakistan ile Afganistan arasında resmen başlayan savaş, bölgedeki tüm dengeleri altüst etti. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, çatışmanın sadece bir sınır anlaşmazlığından ibaret olmadığını vurguladı. Gökçe, "İsrail ve Hindistan ittifakı, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan’ı istikrarsızlaştırmak için Afganistan kartını devreye soktu" diyerek kirli planın perde arkasını deşifre etti.