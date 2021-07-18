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Ankara'da makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü

İHA
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Giriş: 18.07.2021 21:11
Güncelleme:18.07.2021 21:17
Başkent'te Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan 1'i ağır, toplam 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

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