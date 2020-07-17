Ankara'da korkunç olay! Bebeğin kafası doğumda koptu

Ankara'da yaşayan Seda ve Özgür Erin çifti 2014 yılında korkunç bir olay yaşadı. Normal doğuma alınan Seda Erin'in bebeği ters geldi, doktorların yaptığı müdahalede bebeğin kafası anne rahminde, gövdesi ise doktorların elinde kaldı. Evlatlarını kaybeden aile olayı yargıya taşıdı. Halen hukuk mücadelesini sürdüren acılı aile yaşanan süreçle ilgili son durumu A Haber'e anlattı.

En mutlu günleri en acı günleri oldu. Doğumda evlatlarını kaybettiler.

Erin çifti 2012 yılında dünya evine girdiler ve tam 2 yıl çocuk sahibi olmayı beklediler. Seda Erin bu süreçte 2014 te hamile kaldı Erin çifti bir erkek evlat bekliyordu. Her şey normal bir şekilde ilerliyordu ta ki doğum esnasına kadar.

Acılı anne yaşananları A Haber'e anlatıı: "Beni hemen doğumhaneye aldılar doğumhanede çocuk ters geldi. Zaten ben çocuk ayaktan geldiği için çok korktum, çocuğun kafası rahime sıkıştı sürekli çekiştirdiler çok acılar çektim, çocuğu o kadar çok çekiştirdiler ki her gelen doktor en son Halil Korkut Dağlar geldi. O kadar çok çekiştirdi ki çocuğun sinirleri koptu sonra 'ex oldu' dediler.

Yaşanan bu skandalın ardından Anne Seda Erin, hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hastane yetkililieriyle yadığıklarını anlatan acılı anne 'Benim çocuğum yaşamadığını söylüyorlar, yaşamayan bir çocuğun yanına nasıl küvez getirebilirsiniz ve ben çocuğumun son anına kadar hareketlerini hissettim' diyerek hastane yetkililerinin kendilerine yalan söylediğini iddia etti.

Baba Özgür Erin ise her şeyden habersiz, eşinden ve doğacak evladından gelecek haberi bekliyordu o da duyduklarıyla büyük bir şok yaşadı.

"ÇOCUĞUMUN KOPAN KAFASINI DİKMİŞLER"

Baba Erin yaşadığı süreci anlattı "Eşimin yanına gidince ben öğrendim çocuğun kafasının zorlanarak sinirleri koparak vücuttan ayrılarak doğumun gerçekleştiğini eşimden öğrendim. Ablalarıyla doktorun yanına gittiğimizde kaçamak cevaplar verildi. Çocuğun kafasının dikilme sürecini bekletmişler aslında bize! Çocuğun kafası dikilmiş biz ondan sonra gördük çocuğu..." diyerek hastane yetkililerini suçladı.

Erin çifti konuyu yargıya taşıdı, Ankara 10'uncu İdari Mahkemesi, hastanenin savunması ve bilirkişi raporunu baz alarak ailenin iddialarını ve talebini reddetti. Ailede konuyu Danıştay'a taşıdı şimdi oradan gelecek karar bekleniyor.