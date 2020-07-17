17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da korkunç olay! Bebeğin kafası doğumda koptu

Ankara'da korkunç olay! Bebeğin kafası doğumda koptu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2020 21:17
Güncelleme:17.07.2020 21:53
Ankara'da yaşayan Seda ve Özgür Erin çifti 2014 yılında korkunç bir olay yaşadı. Normal doğuma alınan Seda Erin'in bebeği ters geldi, doktorların yaptığı müdahalede bebeğin kafası anne rahminde, gövdesi ise doktorların elinde kaldı. Evlatlarını kaybeden aile olayı yargıya taşıdı. Halen hukuk mücadelesini sürdüren acılı aile yaşanan süreçle ilgili son durumu A Haber'e anlattı.

En mutlu günleri en acı günleri oldu. Doğumda evlatlarını kaybettiler.

Erin çifti 2012 yılında dünya evine girdiler ve tam 2 yıl çocuk sahibi olmayı beklediler. Seda Erin bu süreçte 2014 te hamile kaldı Erin çifti bir erkek evlat bekliyordu. Her şey normal bir şekilde ilerliyordu ta ki doğum esnasına kadar.

Acılı anne yaşananları A Haber'e anlatıı: "Beni hemen doğumhaneye aldılar doğumhanede çocuk ters geldi. Zaten ben çocuk ayaktan geldiği için çok korktum, çocuğun kafası rahime sıkıştı sürekli çekiştirdiler çok acılar çektim, çocuğu o kadar çok çekiştirdiler ki her gelen doktor en son Halil Korkut Dağlar geldi. O kadar çok çekiştirdi ki çocuğun sinirleri koptu sonra 'ex oldu' dediler.

Yaşanan bu skandalın ardından Anne Seda Erin, hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hastane yetkililieriyle yadığıklarını anlatan acılı anne 'Benim çocuğum yaşamadığını söylüyorlar, yaşamayan bir çocuğun yanına nasıl küvez getirebilirsiniz ve ben çocuğumun son anına kadar hareketlerini hissettim' diyerek hastane yetkililerinin kendilerine yalan söylediğini iddia etti.

Baba Özgür Erin ise her şeyden habersiz, eşinden ve doğacak evladından gelecek haberi bekliyordu o da duyduklarıyla büyük bir şok yaşadı.

"ÇOCUĞUMUN KOPAN KAFASINI DİKMİŞLER"

Baba Erin yaşadığı süreci anlattı "Eşimin yanına gidince ben öğrendim çocuğun kafasının zorlanarak sinirleri koparak vücuttan ayrılarak doğumun gerçekleştiğini eşimden öğrendim. Ablalarıyla doktorun yanına gittiğimizde kaçamak cevaplar verildi. Çocuğun kafasının dikilme sürecini bekletmişler aslında bize! Çocuğun kafası dikilmiş biz ondan sonra gördük çocuğu..." diyerek hastane yetkililerini suçladı.

Erin çifti konuyu yargıya taşıdı, Ankara 10'uncu İdari Mahkemesi, hastanenin savunması ve bilirkişi raporunu baz alarak ailenin iddialarını ve talebini reddetti. Ailede konuyu Danıştay'a taşıdı şimdi oradan gelecek karar bekleniyor.

Korkunç olay! Bebeğin kafası doğumda koptu
Korkunç olay! Bebeğin kafası doğumda koptu
Arkadaşı bu halde bıraktı!
Arkadaşı bu halde bıraktı!
Ünlüleri tatil merkezinde korkutan yangın
Ünlüleri tatil merkezinde korkutan yangın
Çeşme Alaçatı'da orman yangını
Çeşme Alaçatı'da orman yangını
Şoke eden olay! Dövüp yol kenarına attılar
Şoke eden olay! Dövüp yol kenarına attılar
Kimse anlam veremedi!
Kimse anlam veremedi!
Tunceli'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Hortum gökyüzünü kapladı!
Hortum gökyüzünü kapladı!
İstanbul Havalimanı'nda ülke tanıtım müzesi
İstanbul Havalimanı'nda ülke tanıtım müzesi
Kadından kadına uçan tekme!
Kadından kadına uçan tekme!
Kaza sonrası dehşet! Para almak için...
Kaza sonrası dehşet! Para almak için...
Ekipler bastı ve böyle buldu!
Ekipler bastı ve böyle buldu!
Daha Fazla Video Göster