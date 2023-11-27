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Ankara’da kar yağışı başladı! İstanbul’da hava buz gibi... Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 09:22
Yurdun dört bir yanında sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak ve İskenderun'da eğitime bir gün ara verildi. Sıcaklıkların düştüğü başkent Ankara’da sabah saatlerinde kar başladı. İstanbul'da soğuk hava hakim. A Haber ekipleri detayları aktardı.
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