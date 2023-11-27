Ankara’da kar yağışı başladı! İstanbul’da hava buz gibi... Zonguldak ve İskenderun'da okullar tatil edildi

Yurdun dört bir yanında sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak ve İskenderun'da eğitime bir gün ara verildi. Sıcaklıkların düştüğü başkent Ankara’da sabah saatlerinde kar başladı. İstanbul'da soğuk hava hakim. A Haber ekipleri detayları aktardı.

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