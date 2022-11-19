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Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti

DHA
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Giriş: 19.11.2022 17:12
Ankara'da tartıştığı 2 çocuk annesi olan eşi Zülfi Ç.'yi (38) tabancayla vurarak öldüren Yaşar Ç. (37), olay yerinden ayrıldıktan sonra boş bir arazide otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar etti.
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