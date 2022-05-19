19 Mayıs 2022, Perşembe
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Ankara'da babası Onur Gezer tarafından işkence ve dayak ile öldürülen Minik Kadir Gezer istimara da maruz kaldığı ortaya çıktı!
Ankara'da hapishaneden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir G'nin cinsel istismara uğradığı gün yüzüne çıktı. Talihsiz miniğin kafa kırığından kaynaklı beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, vicdansız babanın çocuğuna daha önce de işkence ettiği tespit edildi.