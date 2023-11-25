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Ankara'da asansör tamirinde çıkan gürültü kavgası kanlı bitti

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 16:18
Ankara Keçiören'de asansör tamirinde çıkan gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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