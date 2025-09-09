Ankara’da akran dehşeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatih, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin “kız meselesi” nedeniyle işlendiği öne sürülürken, saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı. Acacı’nın amcası, “Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum” diyerek isyan etti. Olayı gören bir tanık ise çocukların tartışma sonrası kaçtığını, Fatih’in kanlar içinde yerde kaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN