09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da akran dehşeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü
Ankara’da akran dehşeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’da akran dehşeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 19:31
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatih, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin “kız meselesi” nedeniyle işlendiği öne sürülürken, saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı. Acacı’nın amcası, “Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum” diyerek isyan etti. Olayı gören bir tanık ise çocukların tartışma sonrası kaçtığını, Fatih’in kanlar içinde yerde kaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da akran dehşeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü
Balıkesir’de amonyum yüklü tır kaza yaptı!
Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı!
15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü
15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü
Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık
"Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık"
Bulanık’ta silahlı kavga: 2 ölü
Bulanık’ta silahlı kavga: 2 ölü
Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!
Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!
Bıçakla öldürülen çocuk son yolcuğuna uğurlandı
Bıçakla öldürülen çocuk son yolcuğuna uğurlandı
Mardin’de iki grup arasında alacak-verecek kavgası
Mardin'de iki grup arasında alacak-verecek kavgası
Andırın’da orman yangını büyümeden söndürüldü
Andırın'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Kaldırımlar motosiklet parkı gibi!
Kaldırımlar motosiklet parkı gibi!
Polisler pitbull ve sahibinin saldırısına uğradı
Polisler pitbull ve sahibinin saldırısına uğradı
Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı
Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı
Daha Fazla Video Göster