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Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı! Bolu Dağı Tüneli'nde kaza

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 16:10
Son dakika haberi... Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.
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Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı
Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı
Ankara İstanbul yönü trafiğe kapandı
Ankara İstanbul yönü trafiğe kapandı
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