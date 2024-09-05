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Ankara güvercininin özellikleri neler?

Ankara güvercininin özellikleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 16:52
Güncelleme:05.09.2024 16:52
Kübra bal yanında konuğu ile Ankara'nın sembol hayvanlarından ankara güvercinini anlattı.
Ankara güvercininin özellikleri neler?
Ankara güvercininin özellikleri neler?
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