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Ankara Büyükşehir işçilerin 6 aydır zamlarını ödemedi iddiası

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Giriş: 08.06.2022 10:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin ocak ayında alması gereken zamları alamadığı ve maaşlarının düştüğü ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Başkan Mansur Yavaş'a "personelin hak ettiği maaşları kurban bayramı öncesi verin" çağrısı yaptı.
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İşçilerin 6 aydır zamlarını ödemedi iddiası
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