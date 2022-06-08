Ankara Büyükşehir işçilerin 6 aydır zamlarını ödemedi iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin ocak ayında alması gereken zamları alamadığı ve maaşlarının düştüğü ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Başkan Mansur Yavaş'a "personelin hak ettiği maaşları kurban bayramı öncesi verin" çağrısı yaptı.

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