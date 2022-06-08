08 Haziran 2022, Çarşamba
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Ankara Büyükşehir işçilerin 6 aydır zamlarını ödemedi iddiası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin ocak ayında alması gereken zamları alamadığı ve maaşlarının düştüğü ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Başkan Mansur Yavaş'a "personelin hak ettiği maaşları kurban bayramı öncesi verin" çağrısı yaptı.