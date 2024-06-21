Anız yangınında 5 can kaybı! A Haber yangın bölgesinde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, sınır komşusu Mardin'in Mazıdağı ilçesine sıçradı. Ardından üst üste acı haberler geldi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de de 2 kişi alevlere müdahale ederken, hayatını kaybetti. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz, o noktadan son durumu aktardı.

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