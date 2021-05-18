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Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandılar! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar

İHA
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Giriş: 18.05.2021 19:47
Güncelleme:18.05.2021 20:30
Sakarya’da aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Kısa süreli yağış, trafikte aksaklıklara sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde beklenen kuvvetli yağışa ilişkin vatandaşları uyarmıştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 18 Mayıs Salı günü akşam saatlerine kadar şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak ve dolu yağışında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Vatandaşlarımızın da olası bir ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.



Şehir merkezinde aniden etkisini gösteren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Yaklaşık 5 dakika kadar etkisini sürdüren yağış, trafikte de kısa süreli aksaklıklara sebep oldu.

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