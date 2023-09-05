05 Eylül 2023, Salı
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Angela Berzeg: Tina'nın köye getirildiğini düşünüyorum
Balıkesir'de köpeğiyle birlikte 81 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Köpek Tina'nın 74.günde bulunması sonrasında yaşananlar ve son durum ile ilgili bilgi verdi. Angela Berzeg, " Tina'nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar? Tina'nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum.