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Angela Berzeg: Tina'nın köye getirildiğini düşünüyorum

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Giriş: 05.09.2023 13:58
Balıkesir'de köpeğiyle birlikte 81 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Köpek Tina'nın 74.günde bulunması sonrasında yaşananlar ve son durum ile ilgili bilgi verdi. Angela Berzeg, " Tina'nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar? Tina'nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum.
’’Tina’nın köye getirildiğini düşünüyorum’’
''Tina'nın köye getirildiğini düşünüyorum''
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