ANALİZ-İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyor

Bilim insanları iklim değişikliğinin nedenleri konusunda tartışmayı sürdürürken 2023'ün yaz mevsimi kuzey yarımküre'de daha önce benzeri görülmemiş düzeyde şiddetli hava olaylarına sahne oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, Akdeniz Kuşağı'na nasıl bir etki yaptı? Küresel iklim değişikliği ile mücadelede yapılması gerekenler neler?