24 Eylül 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ-İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyor
Bilim insanları iklim değişikliğinin nedenleri konusunda tartışmayı sürdürürken 2023'ün yaz mevsimi kuzey yarımküre'de daha önce benzeri görülmemiş düzeyde şiddetli hava olaylarına sahne oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, Akdeniz Kuşağı'na nasıl bir etki yaptı? Küresel iklim değişikliği ile mücadelede yapılması gerekenler neler?