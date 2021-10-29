29 Ekim 2021, Cuma
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ANALİZ - 29 Ekim nasıl Cumhuriyet Bayramı ilan edildi? Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri nasıl atıldı? 29 Ekim 1923’te neler yaşandı? | Cumhuriyet 98 yaşında!
Bugün 29 Ekim... 98. Cumhuriyet Bayramını coşku ve gururla kutluyoruz. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri nasıl atıldı? 29 Ekim 1923'te neler yaşandı? Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını minnetle anıyoruz. İşte Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı özel dosya...