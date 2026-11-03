İran'da müzakere için Hamaney kararı! ABD'den Keşm Adası'na saldırı

İran'da dini lider Mücteba Hamaney'in, ABD ile yürütülecek müzakereler konusunda hükümete bazı yetkiler verdiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington ile yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülmesini hedeflediklerini söyledi. Ancak diplomasi trafiği sürerken ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na sınırlı saldırı düzenlediği bildirildi. İran medyası adada patlamalar yaşandığını duyurdu. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, Tahran'daki son gelişmeleri aktardı.