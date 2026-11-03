Adana'da film gibi soygun! Çalınan 115 kilo gümüşünü parayla geri aldı, hırsızı yakalattı

Adana'da bir toptancının iş yerinden oksijen tüpüyle kapısı kesilerek 115 kilogram gümüş çalındı. Eski ortağı olduğu belirtilen şüpheliyi bulmak için harekete geçen iş yeri sahibi İshak Şangül, çalınan gümüşlerin bir kısmını 45 bin TL karşılığında satın alarak hırsızın yakalanmasını sağladı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. İshak Şangül, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Şapkayalı, olayın ayrıntılarını aktardı.