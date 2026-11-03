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Gıda israfına karşı dondurucu yöntemi! İşte dondurulabilen yiyecekler
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gıda israfına karşı dondurucu yöntemi! İşte dondurulabilen yiyecekler

Gıda israfını önlemenin en pratik yollarından biri yiyecekleri dondurucuda saklamak. Et, sebze ve ekmeğin yanı sıra sarımsak, zencefil, acı biber, sert peynirler, yeşillikler ve kuruyemiş gibi pek çok ürün de uygun koşullarda dondurularak uzun süre muhafaza edilebiliyor. Ancak her besinin saklama yöntemi farklılık gösteriyor. Dondurucuya girecek yiyecekler nasıl hazırlanmalı, nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Murat İçen, merak edilen ayrıntıları aktardı.

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