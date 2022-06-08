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Videolar Yaşam Videoları Anadolu Parsının görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de parsın ailesi olup olmadığı araştırılıyor

Anadolu Parsının görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de parsın ailesi olup olmadığı araştırılıyor

İHA
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Giriş: 08.06.2022 11:06
Türkiye’de görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu Parsının ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor.
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