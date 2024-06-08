Anadolu Diyarı Ağlasun’da! Tarihin tabiatla iç içe olduğu ilçe

Burdur’a bağlı Ağlasun tarihin tabiatla iç içe olduğu bir ilçe. İlçede yerleşim antik dönemlere kadar uzanıyor. A Haber ekibi içinde tarih, kültür, lezzet ve doğayı barındıran Ağlasun’a gitti. İşte o renkli görüntüler…

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