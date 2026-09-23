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İstanbul'da sağanak alarmı! Trafik yüzde 70'i aştı: Sıcaklıklar 13 dereceye düştü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da sağanak alarmı! Trafik yüzde 70'i aştı: Sıcaklıklar 13 dereceye düştü

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıkarken, özellikle köprü geçişleri, TEM ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüslerde de yoğunluk yaşanırken, sıcaklıklar 13-14 dereceye geriledi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul'daki son durumu aktararak sürücü ve yayaları su birikintileri ile kaygan zeminlere karşı uyardı.

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