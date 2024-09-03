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Amca yeğen arasında miras husumeti kanlı bitti: Cinayet anı kamerada

Amca yeğen arasında miras husumeti kanlı bitti: Cinayet anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 16:33
Güncelleme:03.09.2024 16:41
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi miras meselesi yüzünden öz yeğeninin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.
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